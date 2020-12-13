الدوري الإيطالي .. لوكاكو وسانشيز يقودان إنتر ميلان أمام كالياري

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة كالياري، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش خطالدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان. خط الوسط: باريلا - بروزفيتش ح إريكسن - بيريسيتش. خط الهجوم: روميلو لوكاكو- ألكسيس سانشيز. ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لغسل أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على كالياري في مباراة اليوم. كان فريق إنتر ميلان ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بعدما احتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية. على الجانب الآخر يطمح فريق كالياري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للدخول في منطقة وسط الجدول. ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 12 بـ12 نقطة. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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