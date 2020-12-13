عبر بوابة جنوى.. رونالدو يستعد لدخول نادي المائة مع يوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى، اليوم، الأحد، على ملعب "مارانسي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى والقناة الناقلة:

وتقام مباراة يوفنتوس ضد جنوى في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4، بتعليق محمد بركات.

يوفنتوس ضد جنوى:

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا كمتصدر عن المجموعة السابعة.

في المقابل يتسلح جنوى بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان فريق يوفنتوس فاز على تورينو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تعادل جنوى مع فيورنتينا بهدف لكل منها.

ترتيب يوفنتوس وجنوى:

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

رونالدو يستعد لدخول نادي المائة مع يوفنتوس:

ويستعد كريستيانو رونالدو لدخول نادي المائة مع يوفنتوس، حال شارك في مباراة اليوم أمام جنوى.

وخاض رونالدو 99 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى البيانكونيري في صيف 2018 قادما من ريال مدريد.

وسجل رونالدو 77 هدفا خلال 99 مباراة له مع يوفنتوس، وصنع 19 آخرين.