تصريح مارتن يول شبح يطارد شريف إكرامي.. وإحصائيات سلبية في أول ظهور له مع بيراميدز

فاز فريق الاتحاد السكندري على منافسه بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخسارة بيراميدز الذي نجح في خطف رمضان صبحي من النادي الأهلي خلال المفاوضات مع هدرسفيلد الانجليزي وشريف إكرامي الذي انتقل لبيراميدز في صفقة انتقال حر.

وأصبح تصريح مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي شبح يطارد شريف إكرامي خصوصا بعد الخسارة أمام فريق الاتحاد السكندري في الظهور الأول له.

وكان مارتن يول قد صرح في وقت سابق بأن شريف إكرامي لا يصلح لحراسة عرين الأهلي وأن النادي الأهلي يحتاج حارسا بدلا منه.

وعلى أساس هذا التصريح، أصبح اسم شريف إكرامي متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري.

وسدد لاعبو الاتحاد السكندري 6 كرات على المرمى جاء منها هدفان وتم إلغائهما بداعي التسلل بعد الرجوع للفار وتصدي إكرامي لكرتين ودخل مرماه هدفان.