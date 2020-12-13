نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب بين الصحفيين بسبب تجاهل مدير العلاقات العامة بالزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثار نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك استياء الصحفيين بسبب تجاهل دعوتهم لجلسة مساء اليوم مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية.
وكان هشام إبراهيم كلف مدير العلاقات العامة بتوجيه دعوة للصحفيين لحضور جلسة تعقد في الواحدة مساء اليوم لمناقشة بعض أمور النادي.
وقام نبيل عبد الفتاح بتوجيه الدعوة لعدد محدود من الصحفيين المقربين له، متجاهلا دعوة الزملاء المكلفين بتغطية أخبار النادي وهو ما أثار استيائهم.
وعلم عدد من الصحفيين بعقد جلسة اليوم الأحد، دون إبلاغهم وهو ما دعى نبيل عبد الفتاح إبلاغ المنظومة الإعلامية بنشر خبر صحفي عبر الموقع الرسمي في الثانية عشر ظهرا وقبل موعد الجلسة بساعة واحدة الأمر الذي أثار غضب الزملاء الصحفيين والذي يشير لسوء ترتيب من مدير العلاقات العامة.