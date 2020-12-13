نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب بين الصحفيين بسبب تجاهل مدير العلاقات العامة بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك استياء الصحفيين بسبب تجاهل دعوتهم لجلسة مساء اليوم مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية.

وكان هشام إبراهيم كلف مدير العلاقات العامة بتوجيه دعوة للصحفيين لحضور جلسة تعقد في الواحدة مساء اليوم لمناقشة بعض أمور النادي.

وقام نبيل عبد الفتاح بتوجيه الدعوة لعدد محدود من الصحفيين المقربين له، متجاهلا دعوة الزملاء المكلفين بتغطية أخبار النادي وهو ما أثار استيائهم.

وعلم عدد من الصحفيين بعقد جلسة اليوم الأحد، دون إبلاغهم وهو ما دعى نبيل عبد الفتاح إبلاغ المنظومة الإعلامية بنشر خبر صحفي عبر الموقع الرسمي في الثانية عشر ظهرا وقبل موعد الجلسة بساعة واحدة الأمر الذي أثار غضب الزملاء الصحفيين والذي يشير لسوء ترتيب من مدير العلاقات العامة.