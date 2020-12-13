نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن البرتغالي دييجو جوتا لاعب الريدز فريق نادي ليفربول مهدد بالغياب عن فريقه لمدة شهرين بداعي الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن إصابة جوتا في الركبة ستبعده عن المباريات حتى منتصف شهر فبراير من العام المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي سيغيب بذلك عن 13 مباراة لليفربول، أبرزها ضد توتنهام هوتسبير ومواجهة قطبي مدينة مانشستر.