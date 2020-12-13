نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضحية المفضلة تُحفز ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لمواجهة ليفانتي اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن ميسي يُعتبر من الفرق المفضلة لدى قائد البلوجرانا ليونيل ميس حيث سبق وأن واجههم في 19 مناسبة سجل في شباكهم 21 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة اليوم فرصة كبيرة كي يزيد ميسي رصيده من الأهداف هذا الموسم في الليجا، حيث أن البرغوث لم يسجل سوى 4 أهداف فقط منها 2 من ركلتي جزاء.