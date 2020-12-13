7 لاعبين مؤثرين .. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة المقاصة في الدوري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى من عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه قبل مواجهة مصر المقاصة اليوم بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز .

ويأتى على رأس هولاء اللاعبين الذين يغيبون عن الأهلى فى مواجهة مصر المقاصة اليوم ، وليد سليمان النجم المخضرم لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد عودته من الإصابة بكورونا وكذلك الحال بالنسبة لـ أحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد ياسر ريان، بينما يغيب مروان محسن بسبب الإصابة ، وأيضا يغيب حسين الشحات بسبب خضوعه إلى عملية جراحية ، ويغيب أيضا سعد سمير لعدم اكتمال لياقته البدنية والنجم النيجيري جونيور أجايي بسبب الإصابة .

وفى هذا السياق، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول ، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية ، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن .

وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة فى تشكيل الأهلى نظرا للغيابات الكبيرة فى صفوف الأهلى وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم .

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة .