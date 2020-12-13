وزارة الرياضة: بدء استقبال أوراق راغبي الترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عن بدء إستقبال أوراق راغبي الترشح لإنتخابات برلمان الشباب 2020 بنظامي الفردي والقائمة "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا....كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية)، ذلك في مقرات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة نحو 20549 ألف مشارك ومشاركة من أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية،‮ ‬تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ يحق لهم الاقتراع في‮ ‬الاستحقاق الانتخابي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حددت الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح بدء من اليوم الأحد 13 حتي الخميس 17 ديسمبر من العاشرة صباحًا وحتي الثانية مساءً بمقرات مديريات الشباب والرياضة ،وسط إتخاذ الإجراءات الإحترازية والضوابط للوقاية من جائحة كورونا ،كما أعلنت شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما ولا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة ، ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها،صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء ،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"، وتشكل بمديريات الشباب بالمحافظات لجنة إشراف علي الانتخابات لتوضيح إجراءات العملية الانتخابية للمشاركين بالانتخابات وتوفير كافة مستلزمات العملية الانتخابية.

كما قامت اللجنة بإعداد شاشة إلكترونية للعملية الإنتخابية متضمنة المرشحين علي المقاعد الفردية والقائمة وتم تقسيم المحافظات الى مرحلتين المرحلة الاولى وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين ، بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي 270 مقعدًا بينما مقاعد القائمة 298 مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، والفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين (الفردي أو القائمة) من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح إلكترونياً.

وجدير بالذكر وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية للمرشحين (فردي أو القائمة) ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية، بأسبقية الترشح الكترونيا،كذلك تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا وكذلك الدوائر الإنتخابية إلي 100 دائرة انتخابية علي النحو الآتي:(أسوان : 3 دوائرانتخابية وخصص لها 13 مقعدا)؛ (أسيوط :4 دوائر انتخابية وخصص لها 26 مقعدا)؛(الأقصر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 17مقاعد)؛( الإسكندرية :5 دوائر انتخابية وخصص لها 19 مقعدا)؛( الإسماعيلية :3دوائر انتخابية وخصص لها 9 مقاعد)؛(البحر الأحمر :3 دوائر وخصص لها 7مقاعد)؛( البحيرة :5دوائر انتخابية وخصص لها 19 مقعدا)؛(الجيزة :7 دوائر انتخابية وخصص لها 22 مقعدا)؛( الدقهلية :10 دوائر انتخابية وخصص لها 33 مقعدا)؛( السويس : دائرة واحدة وخصص لها 6 مقاعد)؛(الشرقية :8 دوائر انتخابية وخصص لها 45 مقعدا)؛( الغربية :5 دوائر انتخابية وخصص لها 19 مقعدا)؛( الفيوم :دائرتان وخصص لها 5 مقاعد )؛( القاهرة :10 دوائر وخصص لها29 مقعدا)؛( القليوبية :3 دوائر وخصص لها 15 مقعدا)؛(المنوفية: 5 دوائر وخصص لها 12مقعدا)؛ (المنيا : 6دوائر وخصص لها 47 مقعدا)؛(الوادي الجديد:دائرتان وخصص لها 6 مقاعدا )؛(بني سويف: 4 دوائر وخصص لها 27 مقعدا)؛(بورسعيد: دائرتان وخصص لها 11 مقعدا)؛(جنوب سيناء :دائرة وخصص لها 4 مقاعد)؛(دمياط :دائرتان وخصص لها 8 مقاعد)؛( سوهاج:5 دوائر وخصص لها 23 مقعدا)؛(شمال سيناء:3دوائر وخصص لها 39 مقعدا)؛(قنا: 4 دوائر وخصص لها 36 مقعدا)؛(كفرالشيخ :4 دوائر وخصص لها 68 مقعدا)؛(مطروح : دائرة واحدة وخصص لها 3 مقاعد).