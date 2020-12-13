فرمان من الجبلاية.. إلغاء وقت الراحة في مباريات الدوري الممتاز

قررت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، إلغاء وقت الراحة فى مباريات الدوري الممتاز.

يأتي ذلك تماشيا مع الدوريات العالمية وقيام مسئولى الاتحادات التابعة إليها المسابقات بإلغاء وقت الراحة فى الدقيقة ٣٠ و٧٥ من عمر المباراة.

ومن المقرر إرسال لجنة المسابقات فاكسا إلى فرق الدورى الممتاز بالتعليمات الجديدة الصادرة من قبل مسئولى الجبلاية تمهيدا للعمل بها.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة الأهلي ومصر المقاصة

إبراهيم نور الدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبد الله وأحمد نوفل، وحكما رابعا حسين إسماعيل، وحكما لتقنية الفيديو الـ var محمود دسوقي ومساعده عاطف إسماعيل.ط\

مباراة المصرى والإسماعيلي

محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه الثنائى المساعدين محمد عبد الحميد ورضا جبر، وحكما رابعا سامح حسين، وحكما للفيديو حسام عزب ومساعده مصطفى الشهدى.