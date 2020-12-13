تعافي أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة من فيروس كورونا

أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابته منذ أكثر من أسبوعين . وجاءت نتيجة المسحة اليوم سلبية ويخضع نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق لبعض الفحوصات الطبية اليوم وهذا خلال فترة النقاهة. وكشف احمد عبد الله عن تحسن حالته الصحية ، خلال الأيام الماضية بعد خضوعه لبروتوكول العلاج ضد الفيروس.

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