تعرضت للإغماء.. تفاصيل نقل عضوة الجبلاية إلى المستشفى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل نقل الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة إلى أحد المستشفيات القريبة منه مقر الجبلاية في الجزيرة.

قال المصدر ذاته أن الدكتورة سحر عبدالحق تعرضت إلى الاغماء لدى حضورها قرعة دوري الكرة النسائية في مقر الجبلاية ما استدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من مقر الجبلاية في الجزيرة.

أضاف : تلقت الدكتورة سحر عبدالحق الفحوصات الطبية فور وصولها إلى المستشفى، وتبين انخفاض الضغط الخاص بها ما أدى إلى تعرضها إلى حالة من الإغماء.

شدد على أن الدكتورة سحر عبدالحق بخير ولا تعاني سوى انخفاض فى ضغط الدم فقط وخرجت من المستشفى للخلود إلى الراحة فى منزلها.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أكدت انه تم تحديد موعد مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية للآنسات دون ال 20 عاما أمام منتخب لبنان يومي الاربعاء 23 ديسمبر والسبت يوم 26 ديسمبر وذلك بناء علي دعوة اتحاد الكرة المصري للمنتخب اللبناني في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض تصفيات الأمم الافريقية وكأس العالم .

وقالت عبد الحق أنه جاري تحديد موعد وصول منتخب لبنان للقاهرة خلال الأيام المقبلة وأشارت أنه تم الاتفاق مع منتخب لبنان بناء علي طلب احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مباراتين دوليتين بهدف إكساب اللاعبات الخبرات الدولية.

وفي نفس السياق يواصل منتخب مصر تدريباته خلال المعسكر المفتوح الذي يضم المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الانسات ويركز الجهاز الفني علي النواحي البدنية طبقا للبرنامج الموضوع من قبل عصمت احمد مخطط الاحمال بالإضافة إلي التركيز علي النواحي الفنية لتطوير أداء اللاعبات تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وعبد الرحمن عايد المدرب المساعد وعزة ابو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي.