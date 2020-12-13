تعيين الإعلامي عمر بطيشة متحدثا رسميا باسم نادي الزمالك

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على تعيين الإعلامي عمر بطيشة متحدثا رسميا باسم مجلس إدارة النادي في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يحضر بطيشة المؤتمر الصحفي الذي ستعقده اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيتم الحديث فيه عن بعض الأمور الخاصة بالخطط المستقبلية لإدارة النادي والأمور الخاصة بفريق الكرة بالقلعة البيضاء.

في سياق آخر قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، أمس، السبت، بالمباراة التي جرت بينهما أمس السبت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء ".

وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".

وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".

وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".