اتحاد الكرة: منتخب الآنسات يواجه لبنان مرتين وديا أواخر ديسمبر الجاري

حددت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للكرة النسائية تحت ٢٠ عاما ونظيره منتخب لبنان.

ويستعد منتخب مصر للٱنسات تحت ٢٠ عاما للمشاركة ضمن تصفيات امم افريقيا وكأس العالم المقبلة.

وقرر مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تحديد موعد مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية للانسات دون ال 20 عام أمام منتخب لبنان يومي الاربعاء 23 ديسمبر والسبت يوم 26 ديسمبر وذلك بناء علي دعوة اتحاد الكرة المصري للمنتخب اللبناني في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض تصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

من جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية إنه جاري تحديد موعد وصول منتخب لبنان للقاهرة خلال الأيام المقبلة لملاقاة الفراعنة استعدادا لتصفيات امم افريقيا وكأس العالم.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع منتخب لبنان بناء علي طلب احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مباراتين دوليتين بهدف إكساب اللاعبات الخبرات الدولية.

وفي نفس السياق يواصل منتخب مصر تدريباته خلال المعسكر المفتوح الذي يضم المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الانسات ويركز الجهاز الفني علي النواحي البدنية طبقا للبرنامج الموضوع من قبل عصمت احمد مخطط الاحمال بالإضافة إلي التركيز علي النواحي الفنية لتطوير أداء اللاعبات تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وعبد الرحمن عايد المدرب المساعد وعزة ابو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي.