نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريفي يفتح النار على إدارة النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح فهد الهريفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر والمنتخب السعودي النار على إدارة الفريق العالمي وذلك بعد الخسارة التي مُني بها ضد أهلي جدة يوم السبت على ملعب إستاد الملك فهد الدولي.

وخسر النصر من أهلي جدة بنتيجة هدف واحد مقابل هدفين لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بيد الخيبري لا بيدك.. مبروك للأهلي الثلاث نقاط فقط".

وتابع: "حلال في من طبل له وحلال في من جدد له موسمين، اشبع خساير أو دفع الشرط الجزائي.. جزاءً لك وردعً لأمثالك من ورط النصر بالديون، ومن ورط النصر في شرط المدرب الجزائي، ومن سيدفعه الآن.

وأتم: "أخيرا من هو بطل المرحلة، الذي يطق صدره ويقول هذا النصر، وأنا لها ننتظر نهاية هذا المسلسل المرعب للنصر وجمهوره وتاريخه".