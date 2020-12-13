نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 هزائم وفوز "يتيم" في تاريخ مواجهات إيهاب جلال ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأحد، على استاد "الأهليWE السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2020 / 2021).

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري.

ويتفوق الأهلي تاريخيا على نظيره مصر المقاصة، حيث التقي الفريقين في 18 مواجهة رسمية سابقة في الدوري المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة، مقابل انتصارين لفريق المقاصة، وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

ماذا قدم إيهاب جلال ضد الأهلي؟

يقود فريق مصر المقاصة في مباراة الليلة، والذي سبق والتقي مع الأهلي في 11 مواجهة رسمية، حقق فوز وحيد، مقابل 8 انتصارات للمارد الأحمر، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو الأهلي 20 هدفاً في شباك الأندية التي قادها إيهاب جلال، بينما استقبلت الشباك الحمراء 5 أهداف.

إيهاب جلال قاد فريق المقاصة في 7 مباريات سابقة ضد الأهلي فاز في مباراة وحيدة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما قاد المصري البورسعيدي في مباراتين ضد المارد الأحمر فاز بهما الأخير.

والتقي "جلال" عندما كان مدرباً للزمالك في مباراة وحيدة ضد الأهلي فاز بها المارد الأحمر 3-0، كما قاد فريق إنبي في مباراة أيضاً وخسرها بنتيجة 4-1.