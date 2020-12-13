نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد منتخب مصر السابق: بيراميدز سينافس على الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وجود بيراميدز في المنافسة على بطولة الدوري أمر هام للغاية، مشيرًا إلى أنه يتمني أن يعود سريعا ويخرج من كبوة الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "بيراميدز لديه امكانيات عديدة، وكانت هناك حالة سعادة بين جماهير الأهلي بعد خسارتهم أمام الاتحاد السكندرى، بعد رحيل أكثر من لاعب من الأهلي للانضمام إلي بيراميدز".

وأضاف: "كل الامكانيات متاحة لدى بيراميدز، وكنت متوقع أن يختلف أداء الفريق عن الموسم الماضي، وأن يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدوري، لكن ما شاهدناه في الملعب يدعو للقلق".

وواصل: "بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كلهم خبرات ولاعبين دوليين، وسبق لهم تحقيق الألقاب سواء مع الأهلي أو الزمالك، لكن الاتحاد كان ند قوي وهدد مرماهم أكثر من مرة، وهناك هدفين تم إلغائهم".

وأكمل: "كنت أتوقع بعد تدعيم بيراميدز بصفقات قوية، أن نشاهد فريق "يدوس" على أي منافس، لكن عندما شاهدت اللقاء كان الاتحاد السكندري، هو الأقوى والأفضل في بعض فترات اللقاء".

وأضاف: "من المهم أن يكون بيراميدز منافس قوي على لقب الدوري، لكن المنافسة مع الأهلي والزمالك أمر هام بالنسبة للكرة المصرية، وهناك فرق مميزة مثل الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وجود بيراميدز في المنافسة سوف يعطي طعم مختلف للقب الدوري".

وواصل: "الأهلي حسم لقب الدوري في الموسم الماضي مبكرًا، ولكن المنافسة بين الأندية تعطي شكل مختلف للبطولة، يجب على إدارة بيراميدز أن تخلق دوافع للاعبين، وأن يكون هناك شخصية قوية للاعبين، من أجل الفوز ببطولة، وأتمنى لاعبي بيراميدز سرعة لم شمل الفريق".

وأتم: "إدارة بيراميز عليها دور كبير، وعلى رأسها هاني سعيد المدير الرياضي، وهو لاعب سابق في منتخب مصر، يجب عليه الحديث مع اللاعبين، وكذلك محمود فتح الله، وجود بيراميدز منافس قوي أمر يسعد الجميع، خاصة أن كرة القدم أصبحت صناعة قوية".