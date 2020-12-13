أحمد حسن: وجود بيراميدز في المنافسة على الدوري أمر مهم للكرة المصرية

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وجود فريق بيراميدز في دائرة المنافسة على بطولة الدوري أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يتمني أن يعود الفريق سريعا ويخرج من كبوة الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "بيراميدز لديه امكانيات عديدة، وكانت هناك حالة سعادة بين جماهير الأهلي بعد خسارتهم أمام الاتحاد السكندرى، نظرا لرحيل أكثر من لاعب من الأهلي للانضمام إلي بيراميدز".

وأضاف: "كل الامكانيات متاحة لدى بيراميدز، وكنت متوقع أن يختلف أداء الفريق عن الموسم الماضي، وأن يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدوري، لكن ما شاهدناه في الملعب يدعو للقلق".

وواصل: "بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كلهم خبرات ولاعبين دوليين، وسبق لهم تحقيق الألقاب سواء مع الأهلي أو الزمالك، لكن الاتحاد كان ندا قويا وهدد مرماهم أكثر من مرة، وهناك هدفين تم إلغائهم".

وأكمل: "كنت أتوقع بعد تدعيم بيراميدز بصفقات قوية، أن نشاهد فريق "يدوس" على أي منافس، لكن عندما شاهدت اللقاء كان الاتحاد السكندري، هو الأقوى والأفضل في بعض فترات اللقاء".

وأضاف: "من المهم أن يكون بيراميدز منافس قوي على لقب الدوري، لكن المنافسة مع الأهلي والزمالك أمر مهم بالنسبة للكرة المصرية، وهناك فرق مميزة مثل الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وجود بيراميدز في المنافسة سوف يعطي طعم مختلف للقب الدوري".

وواصل: "الأهلي حسم لقب الدوري في الموسم الماضي مبكرًا، ولكن المنافسة بين الأندية تعطي شكل مختلف للبطولة، يجب على إدارة بيراميدز أن تخلق دوافع للاعبين، وأن يكون هناك شخصية قوية للاعبين، من أجل الفوز ببطولة، وأتمنى لاعبي بيراميدز سرعة لم شمل الفريق".

وأتم: "إدارة بيراميز عليها دور كبير، وعلى رأسها هاني سعيد المدير الرياضي، وهو لاعب سابق في منتخب مصر، يجب عليه الحديث مع اللاعبين، وكذلك محمود فتح الله، لأن وجود بيراميدز كمنافس قوي أمر يسعد الجميع، خاصة أن كرة القدم أصبحت صناعة قوية".