لا شيء يأتي سهلا.. أول تعليق من تريزيجيه بعد إصابته

علق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا، على إصابته التي تعرض لها، قبل مباراة الفيلانز ضد وولفرهامبتون، التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في العضلة الخلفية خلال استعداد أستون فيلا لمواجهة وولفرهامبتون، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ونشر تريزيجيه صورة له أثناء عملية تأهليه من الإصابة، وكتب: "لا شيء يأتي سهلا".

وحقق أستون فيلا فوزا قاتلا على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو، أمس، السبت.

جاء هدف أستون فيلا والمباراة الوحيد عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

يذكر أن مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا أقيمت بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.