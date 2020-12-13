الزمالك يرفض التعليق على قرار إحالة طارق يحيى

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة الكرة وضم عناصر كثيرة لها لأنها لن تكون لجنة واحدة وستكون أكثر من لجنة كرة، منها لجنة مسؤولة عن فريق الكرة فقط، وهناك لجنة ستكون لقطاع الناشئين.

وأضاف أن اللجنة تنتظر تصور أيمن يونس من أجل الإعلان عن تشكيل لجنة الكرة، وسيكون رأي اللجنة استشاريا فقط.

ورفض نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي التعليق على قرار إحالة طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين الزمالك للتحقيق في الفترة الحالية، موضحا أن الأمر أمام الشؤون القانونية في الفترة الحالية بعد هجومه على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، مضيفا أن الموضوع سينتهي قريبا.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.