نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة جاءت النادي بناءً على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها.

وقال إنه تم تشكيل بعض اللجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء، وشدد على أن اللجنة مهمتها هي ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على فريق الكرة، مضيفا أنه تم فصل فريق الكرة عن الأحداث التي شهدها النادي، موضحا أنه تم توفير مقدمات عقود اللاعبين وسيتم التجديد لعدد من النجوم.

وأوضح أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية، وظهر ذلك في الفوز المبهر بالأمس على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وفيما يخص الموقف المالي، أضاف أن المجلس يفكر في الاستعانة بمجلس مالي لمساعدة اللجنة المؤقتة.

وأكد أن اللجنة ستكمل مهمتها بكل قوة حتى تسليم النادي، وستعمل اللجنة على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك، ووجه الشكر لجميع الجهات والأندية والجماهير التي ساندت اللجنة والنادي في الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء وسيكون هناك لجنة من المستشارين منهم عمر بطيشة مستشارا إعلاميا للنادي، وفوزي العريان مستشارا قانونيا للنادي، والمنظومة الإعلامية يترأسها عصام سالم، وأشرف قاسم متحدثا رسميا عن قطاع الكرة، وطارق حشيش مستشارا ماليا.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.