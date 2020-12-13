إصابة محمد مسعد لاعب سيراميكا كليوباترا بشد في العضلة الخلفية

أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الأشعة التي أجراها محمد مسعد، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور فريد رضوان إن اللاعب تعرض للإصابة في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، وكان التشخيص المبدئي له شد في العضلة الخلفية، وهو ما أكدته الأشعة.

وقال طبيب الفريق إن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي واستشاري التأهيل بالنادي، وسوف يخضع لاختبار طبي قبل انطلاق مران الغد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق فاز في لقاء الجولة الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل.