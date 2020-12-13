نادي سيراميكا كليوباترا يصدر بيانا عاجلا بشأن شعاره الجديد واسمه

أصدرت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بيانًا صحفيًا، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة باسم النادي، واستخدام شعاره الجديد، بما يتسق وسياسة الشفافية، ومد جسور التعاون مع وسائل الإعلام كافة.

وحث البيان على استخدام اسم النادي بمسماه الصحيح "سيراميكا كليوباترا"، من دون أي اختصارات، تؤدي إلى التباس غير مقصود، كما نوه البيان إلى ضرورة استخدام شعار النادي الجديد، الموضح في الصورة الملحقة بالخبر، بما يتسق وحقوق النادي التسويقية في هذا الصدد.

وجاء نص البيان كالتالي:

"الزملاء الإعلاميون:

في إطار التعاون المثمر، على مستوى التغطية الإعلامية المتميزة التي تقدمها جميع وسائل الإعلام لأنشطة نادي سيراميكا كليوباترا، فإننا نحيط سيادتكم علمًا بأن الاسم المعتمد للنادي لدى جميع الجهات الرسمية المعنية هو "سيراميكا كليوباترا"، من دون أي اختصارات، تؤدي لحدوث التباس لدى الرأي العام، كما يرجى من سيادتكم استخدام شعار النادي المرفق في البيان، بإعتباره شعار نادي سيراميكا كليوباترا المعتمد، وذلك بما يتسق مع حقوق النادي الأدبية والتسويقية.

ونحن إذ ننوه لذلك، فإننا نثق على حرص سيادتكم، تحري الدقة في ذكر اسم سيراميكا كليوباترا، بمسماه الرسمي المعتمد، وشعاره المعتمد، في منصاتكم الإعلامية المختلفة، مقروءة، ومسموعة، ومرئية".