قنابل الفيديو المحذوف | مرتضى منصور: رموز الزمالك ولا حاجة.. مش هسيب عمرو أديب.. وميدو بتاع خرابات

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد" مجموعة من التصريحات القوية فى فيديو جديد له قبل أن يقوم بحذفه بعد دقائق من نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

بدأ مرتضى منصور حديثه بتوجيه الشكر إلى لاعبي الزمالك بعد الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا أن كافة الأقاويل التى أشارت إلى أن اللاعبين سيخسرون المباراة بعد رحيله "كاذبة" ولا أساس لها من الصحة.

وهاجم مرتضى منصور عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق، مؤكدا أن اللاعبين لا يريدونه معهم وكانت هناك أزمة عنيفة داخل الفريق خلال مباراة طلائع الجيش بنصف نهائى كأس مصر وتم طرده من غرفة خلع الملابس.

وشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق بسبب هجومه على نجله أمير مرتضى خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضى منصور: "مش هرد عليك يا ميدو.. ابنى أمير مش بيروح خرابات أوروبا ولا عمره هرب من الزمالك زيك".

وأضاف: "أنت يا ميدو هتربي ابنى أمير.. بلا ش إحنا يابنى.. هنتقابل قريب".

وانتقد مرتضى منصور بيان اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك الخاص بمديونات القلعة البيضاء، مؤكدا أن الأبيض لديه العديد من المستحقات المقرر الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "تم تعيين عدد من رجال ممدوح عباس وكمال درويش خلال الفترة الماضية وهم من يديرون الزمالك الآن".

وهاجم مرتضى منصور فاروق جعفر قائلا مستاءً من موقفه مؤكدا أنه سعيد أن الأيام بتبين له من يحبونه بصدق من عدمه.

وشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق هجوما عنيفا على رموز القلعة البيضاء، بسبب موقفهم الأخير من تجميد مجلس الأبيض مؤكدا أنهم ولا حاجة.

وقال مرتضى منصور: "أين رموز نادى الزمالك.. فين غانم سلطان فين أحمد عبدالحليم وغيرهم.. انتوا فين.. رسالتى لكم الأسود لا تموت".

وأضاف: "تم محاربة حصولى على لقب دوري أبطال إفريقيا حتى لا يقف مرتضى منصور على منصة التتويج.

وتابع، "حديثي عن أن نادى القرن الحقيقي هو الزمالك وراء ما يحدث معى، بجانب قطر التى تريد الإطاحة بى".

ووجه مرتضى منصور التحية إلى تركي آل الشيخ بسبب موقفه الأخير معه بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وتوعد مرتضى منصور الإعلامى عمرو أديب مؤكدا أن اللقاء بينهما قريبا ولن يترك حقه معه.

واختتم: "سأطعن على انتخابات مجلس النواب وامتلك دلائل تزويرها ضدى".