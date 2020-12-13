خالد قمر: الاتحاد السكندري يستهدف التواجد في المربع الذهبي

أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني واللاعبين يرغبون في حصد مركز متقدم خلال الموسم الحالي، والتواجد بين فرق المربع الذهبي.

وقال خالد قمر،في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لعبنا فريق محترم، لكن الاتحاد فريق مميز ومحمد مصيلحي رئيس النادي يدعم فريق الكرة بقوة، وهو من أحسن رؤوساء الأندية في مصر، وكذلك حسام حسن المدير الفني يقدم عملًا كبيرًا".

وأضاف: "حسام حسن يتحدث معي باستمرار، وهناك تدريبات خاصة لي أنا وباقي المهاجمين، فهو يعطيني الثقة وأنا واحد من كباتن فريق الاتحاد، أنزل الملعب وأنا أعيش في راحة نفسية، حتى لو لم أكن موفقا أبذل قصارى جهدي للظهور بشكل جيد، وأن أخرج من الملعب وأنا راضٍ عن نفسي".

وتابع: "جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد وهو التواجد في المربع الذهبي، حسام حسن له دور كبير ويعاملنا كأخ كبير، تعاملت مع حسام حسن كثيرا، ويجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم في المباريات".

واختتم حديثه،قائلا: "أسير بشكل جيد وأتمنى الانضمام للمنتخب الوطني، أتمنى التواجد معهم في المعسكر المقبل، في الموسم الماضي لعبت كل المباريات، وحسام البدري أشاد بي، وكذلك النقاد والإعلام الجميع يشيد بمستواي في المباريات".