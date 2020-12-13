الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلي لحل قضية نادي القرن

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن عدم وجود اتصالات مع مسؤولي الأهلي لطلب التنازل عن قضية نادي القرن التي رفعها النادي الأحمر.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن القضية أمام القضاء حاليا والنادي يدرس طرق حلها في الفترة الحالية.
وأوضح أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع رؤساء النادي السابقين لحن تسليم النادي للمجلس الذي سيتم انتخابه فيما بعد.
وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.
وأكد المستشار هشام إبراهيم ، أنه يتم التواصل مع لجنة الكرة بشأن تعديل عقود بعض اللاعبين والتجديد للبعض، مضيفا أن اللجنة قررت رسميا صرف مقدمات عقود اللاعبين في الفترة الحالية.
وأضاف إبراهيم، أن كل طلبات فريق الكرة بالنادي مجابة، موضحا أن اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولا توجد أي عقبات أمام الفريق.
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