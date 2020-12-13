اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك: حسم ملف التجديد لـ ساسي قريبا

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن اللجنة تسعى لحسم ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي في الفترة الحالية، وسيتم حسم الأمور في أقرب وقت.
وأضاف: أن الزمالك كان هدفه الحفاظ على اللاعبين المتواجدين، وساسي أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق، مشددا على أن قرارات اللجنة مستقلة في إدارة النادي.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن الزمالك لديه أفضل فريق في مصر حاليا، ولم يتعاقد النادي مع عدد كبير من اللاعبين لأن النادي يرغب في ضم لاعبين على أعلى مستوى.
وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.
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