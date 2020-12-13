اختتام بطولة كرة السلة للمعاقين حركياً

اختتام بطولة كرة السلة للمعاقين حركياًاختتمّت على صالة نادي 22 مايو بصنعاء اليوم بطولة كرة السلة للمعاقين حركياً شباب وسيدات ولعبة الجري للمكفوفين شباب وناشئين وناشئات، نظمها الاتحاد العام لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار "في كل الميادين نستطيع".

شارك في البطولة بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوقي المعاقين والنشء والشباب والرياضة واستمرت ثمانية أيام، بلعبة كرة السلة رجال "فرق مركز السلام، نادي المستقبل، نادي الصمود لمعاقي جرحى الحرب وجمعية مستقبل اليمن" وفي فئة السيدات فرق "مركز إرادة ومركز السلام ونادي المستقبل وجمعية التحدي والناجين من الألغام، فيما تشارك فرق الجمعية اليمنية للمكفوفين ومركز النور وناشئات جمعية الأمان ضمن لعبة الجري للمكفوفين.

وفي الاختتام أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إلى أهمية بطولة كرة السلة للمعاقين حركياً ولعبة الجري للمكفوفين والتي حققت نجاحاً باهراً بمشاركة واسعة من عدد من جمعيات ومراكز وأندية ذوي الإعاقة.

ونوه بتنافس الفرق المشاركة في منافسات البطولة الرياضية، والذي يؤكد تميز وتحدي الأشخاص ذوي الإعاقة للظروف الراهنة بإبداعاتهم في مختلف الأنشطة، بما فيها الرياضية .. وقال" لقد حولتم إعاقتكم إلى ابداع والهام ينير دروبكم".

وأكد الوزير بن ضبيع الاستعداد العمل على كل ما من شأنه النهوض برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتجاوز معاناة المعاقين والصعوبات التي تواجههم .. وأضاف" لن ندخر جهداً في مساعدتكم والوقوف إلى جانبكم لتحقيق تطلعاتكم وأحلامكم والاهتمام بكم وتوفير الخدمات".

وفي اختتام البطولة التي حضرها وكيلا وزارة الشباب المساعدون أحمد العشاري وكمال الشريف ورئيس اتحاد رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة عبدربه ناصر حٌميد، قدّم أمين عام الاتحاد مدير البطولة خالد محسن الحيمي شرحاً عن مراحل الإعداد للبطولة وانطلاقها في السادس من ديسمبر وتنافس الفرق المشاركة وصولاً إلى مرحلة التتويج وإنجاح البطولة.

وثمن دعم الصليب الأحمر وصندوقي رعاية المعاقين ورعاية وتأهيل النشء والشباب والرياضة ودورهم في إنجاح البطولة.

وكانت قد جرت قبيل حفل التكريم المباراة النهائية بين فريقي مركز السلام والصمود لرياضة جرحى الحروب لكرة السلة في كراسي متحركة شباب، انتهت بفوز السلام بـ 68/43.

وفي الختام بحضور عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية شعوب مهدي عرهب وممثل الصليب الأحمر، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى لكل فئة.

حيث حقق مركز السلام المركز الأول في لعبة كراسي متحركة شباب، وحل نادي الصمود في المركز الثاني، فيما حقق مركز إرادة المركز الأول في لعبة كراسي متحركة للسيدات، وحل ثانياً مركز السلام وثالثاُ نادي المستقبل.

وفي منافسات لعبة الجري للمكفوفين للشباب أحرز عبدالرحمن العميسي المركز الأول وحل ثانيا منصور الكريمي وثالثا عايش الحسني، في حين حقق اللاعب محمد علي السباك المركز الأول في فئة الناشئين وحل ثانياً مهدي محمد الصلوي وثالثاً وائل الشهاري.

وفي فئة الناشئات لذات اللعبة .. فازت الهنوف ناجي راجح بالمركز الأول وحلت مرام حميد مقبل بالمركز الثاني وإكرام محمد علي مثنى في المركز الثالث.

وتم تكريم هداف فئة الشباب هاني عطاء في لعبة كراسي متحركة، وانتصار الحريشي في لعبة كراسي متحركة للسيدات، وطه القاسمي كأفضل لاعب في البطولة من نادي الصمود وأمل عبدالكريم السيد كأفضل لاعبة من فريق إرادة.

كما تم تكريم اللجنة الفنية للبطولة الكابتن عبدالكريم الحلالي حكم أول رئيسي وصالح رسام حكم ثاني والكابتن خالد الصغير مسجل وخالد عبيد مقياتي ساعة وجوهر القحيط ميقاتي 24 ثانية و عبدالله الخولاني مساعد مسجل والكابتن عبده زايد مراقب فني ومحمد حيدر رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وحكام لعبة الجري صالح مجمل وماجد العماد وفؤاد رفيق والمشرفين من الطاقم الطبي لفئة الرجال الدكتور يحيى بادي وطبية السيدات الدكتورة أسماء الذاري.

وتأتي منافسات البطولة بالتزامن مع اليوم العربي الـ13 ديسمبر واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الثالث من ديسمبر.

(سبأ)

