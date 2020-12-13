محمد عنتر يقود تشكيل المصري الرسمي في مواجهة الإسماعيلي

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع: حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، كريم العراقي خط الوسط: فريد شوقي و إسلام عطية وعمر كمال عبدالواحد خط الهجوم: محمد عنتر ومصطفى سلطان و أوستن اموتو..

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