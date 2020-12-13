أخبار الرياضة.. خناقة جديدة بين مرتضى منصور وميدو.. بشرى لجماهير الزمالك.. الغيابات تضرب الأهلي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار، اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق بسبب هجومه على نجله أمير مرتضى خلال الساعات الماضية.

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، بطلب خلال الجلسة المنعقدة حاليا فى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة.

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة جاءت النادي بناءً على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها.

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه طالب اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الإنتاج الحربي، والاستعداد بقوة لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى من عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه قبل مواجهة مصر المقاصة اليوم بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خالد مرتجي عضو المجلس بالترتيب لسفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق إلى إنجلترا للخضوع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الخبراء.

وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة مهمة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن الثنائى شريف إكرامى ورمضان صبحى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

شن التونسي محمد أمين كناني، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، هجوما عنيفا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب استبعاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 "ذا بيست".