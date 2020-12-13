الدوري الإيطالي.. دجيكو يقود هجوم روما أمام بولونيا

أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي لمواجهة بولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل روما كالتالي:
حراسة المرمى: لوبيز
خط الدفاع إيبانيز - كريستانتي - كومبولا.
خط الوسط: سبينازولا - فيرتو - فيلار - كارسدورب.
خط الهجوم: بيليجريني - مخيتاريان - دجيكو.
ويأمل فريق روما في استعادة ذاكرة الانتصارات أمام بولونيا في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام ساسولو بدون أهداف في الجولة الماضية بالكالتشيو.
في المقابل يطمح فريق بولونيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد السقوط أمام إنتر ميلان 3 - 1 في الجولة الماضية.
ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يحل بولونيا في المركز الـ 11 بـ 12 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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