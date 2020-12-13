الدوري الإيطالي.. دجيكو يقود هجوم روما أمام بولونيا

خط الوسط: سبينازولا - فيرتو - فيلار - كارسدورب.

خط الهجوم: بيليجريني - مخيتاريان - دجيكو.

ويأمل فريق روما في استعادة ذاكرة الانتصارات أمام بولونيا في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام ساسولو بدون أهداف في الجولة الماضية بالكالتشيو.

في المقابل يطمح فريق بولونيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد السقوط أمام إنتر ميلان 3 - 1 في الجولة الماضية.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يحل بولونيا في المركز الـ 11 بـ 12 نقطة.