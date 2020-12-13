تقارير: إقالة لوسيان فافر من تدريب بوروسيا دورتموند

أكد تقرير صحفي اليوم، الأحد، أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند استقرت على إقالة السويسري لوسيان فافر، بعد السقوط المهين أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف،أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن إدارة دورتموند اتخذت قرارا من تدريب الفريق، وسوف يتم إبلاغ اللاعبين رسميا عقل انتهاء مران الفريق، اليوم، الاحد.

وأضافت الصحيفة، أن إيدين تيرزيتش مساعد لوسيان فافر، سيتولى قيادة أسود الفيستيفال مؤقتا لحين انتهاء الموسم الجاري.

وظهر دورتموند بمستوى مخيب أمام شتوتجارت، جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سيلاس في الدقيقة 27 من ضربة جزاء لصالح فريق شتوتجارت ، بينما جاء هدف فريق بوروسيا دورتموند عن طريق جيوفاني ريينا في الدقيقة 39 . وفي الشوط الثاني ، جاءت أربعة أهداف متتالية لفريق شتوتجارت وذلك في الدقائق الآتية 53 ، 60 ، 63 ، 90 وذلك عن طريق سيلاس ، وفورستر وكوليبالي وأخيرًا جونزالس.

يذكر أن فريق بوروسيا دورتموند يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الالماني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في المدرجات.