وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن إدارة دورتموند اتخذت قرارا من تدريب الفريق، وسوف يتم إبلاغ اللاعبين رسميا عقل انتهاء مران الفريق، اليوم، الاحد.
وأضافت الصحيفة، أن إيدين تيرزيتش مساعد لوسيان فافر، سيتولى قيادة أسود الفيستيفال مؤقتا لحين انتهاء الموسم الجاري.
وظهر دورتموند بمستوى مخيب أمام شتوتجارت، جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سيلاس في الدقيقة 27 من ضربة جزاء لصالح فريق شتوتجارت ، بينما جاء هدف فريق بوروسيا دورتموند عن طريق جيوفاني ريينا في الدقيقة 39 .
وفي الشوط الثاني ، جاءت أربعة أهداف متتالية لفريق شتوتجارت وذلك في الدقائق الآتية 53 ، 60 ، 63 ، 90 وذلك عن طريق سيلاس ، وفورستر وكوليبالي وأخيرًا جونزالس.
يذكر أن فريق بوروسيا دورتموند يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.
وتقام مباريات الدوري الالماني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: إقالة لوسيان فافر من تدريب بوروسيا دورتموند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.