إنتر ميلان يضرب كالياري بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

حقق فريق انتر ميلان الفوز علي منافسه كالياري بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التى اقيمت اليوم علي ملعب سردينيا ارينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الايطالي .

تقدم فريق كالياري بالهدف الاول في الدقيقة 42 عن طريق ريكاردو سوتيل ليستفيق انتر ميلان ويضرب المنافس بثلاثية عن طرييق باريلا في الدقيقة 77 ودانيلو دي امبروزيو في الدقيقة 84 ولوكاكا في الدقيقة 90 .

ودخل أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان،المباراة بتشكيل كالتالي .

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خطالدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - بروزفيتش ح إريكسن - بيريسيتش.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو- ألكسيس سانشيز.

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ويحتل انتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 12 بـ12 نقطة.