حقق فريق انتر ميلان الفوز علي منافسه كالياري بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التى اقيمت اليوم علي ملعب سردينيا ارينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الايطالي .
تقدم فريق كالياري بالهدف الاول في الدقيقة 42 عن طريق ريكاردو سوتيل ليستفيق انتر ميلان ويضرب المنافس بثلاثية عن طرييق باريلا في الدقيقة 77 ودانيلو دي امبروزيو في الدقيقة 84 ولوكاكا في الدقيقة 90 .
ودخل أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان،المباراة بتشكيل كالتالي .
وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خطالدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان.
خط الوسط: باريلا - بروزفيتش ح إريكسن - بيريسيتش.
خط الهجوم: روميلو لوكاكو- ألكسيس سانشيز.
.
ويحتل انتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 12 بـ12 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتر ميلان يضرب كالياري بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.