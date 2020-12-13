كين وسون يقودان توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست باركضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول والذي سيواجه فولهام في الجولة ذاتها، ونقطتين عن تشيلسي الذي خسر أمس أمام إيفرتون 1-0.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس- أورييه- ألديرفيرلد- داير- ريجيليون- هويبرج- سيسوكو- ندومبلي- بيرجوين- سون- كين.
بينما جاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي:
جوايتا- كلاين- كوياتي- كاهيل- فان أنهلوت- شلوب- ميليفوجيفيتش- ماكارثر- إيزي- زاها- بينتيكي.
ويسعى توتنهام في المباراة للحفاظ على مكانته في الجدول، حيث تتواصل المنافسة القوية بينه وبين وليفربول على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12 من البريميرليج.
ولم يخسر توتنهام منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم، حيث خاض 11 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.
وتوج البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر نوفمبر، متفوقًا على فرانك لامبارد (تشيلسي)، وأولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد)، وديفيد مويس (وست هام يونايتد).
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