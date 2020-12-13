نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمياء مختار رئيس للجنة التسويق وأداره الأحداث الرياضية باللجنة الأوليمبية .. وشرين محفوظ مقررة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بإختيار لمياء مختار مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق والمدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي للسباحه التوقيعية ،رئيس لجنة التسويق وإدارة الأحداث الرياضية ، والدكتورة شيرين محفوظ مدير التواصل الأكاديمي بمكتب رئيس الأكاديمية بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس اداره نادي هوليوبولس مقررة للجنة.
وأيضا الدكتورة لميس غازي مديرة المكتب الفني باللجنة الاوليمبية منسقة للجنة ، علي أن تقوم رئيسة اللجنة بإختيار باقي أعضاء اللجنة.