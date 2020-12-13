نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مسجد الخضر وكفر عشما وتعادل منوف وكمشيش بدوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلق اليوم الأحد مباريات الدور الثاني للنسخة الثامنة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

وشهدت المجموعة الأولى تعادل مركز شباب منوف مع مركز شباب كفر الباجور بهدف لكل منهما.

وحقق مركز شباب مسجد الخضر الفوز على نظيرة فريق مركز شباب مشيرف بهدفين دون رد، سجلهما، كريم مصطفى وأحمد شعبان.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء سبك الضحاك وجزي، بهدف لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، تعادل كمشيش مع طوخ دلكه بهدف لمثله، وحقق كفر عشما فوز كبير على حساب ميت عافية بثلاثية دون مقابل.