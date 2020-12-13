نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر.. الموعد والقنوات الناقلة والنتائج ونظام عملها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام غدا الاثنين 14 نوفمبر 2020 في سويسرا قرعة دور ثمن النهائي للتشامبيونزليج بين 16 فريق تمكنوا جميعا من تخطي دور المجموعات بجدارة بعد أن تواجدوا في المركزين الأول والثاني في مرحلة المجموعات ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم في دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المركز الثالث في تلك المرحلة سينتقلوا للمشاركة في الدوري الأوروبي بداية من دور الـ 32 كما هو معتاد وأبرزهم هذا الموسم كلا من مانشستر يونايتد، أياكس أمستردام، ريد بول سالزبورغ، وأولمبياكوس اليوناني، أما أصحاب المركز الأخيرة فقد انتهى مشوارهم أوروبيا هذا الموسم وأبرزهم انتر ميلان الإيطالي، وكلا من مارسيليا ورين من فرنسا، وزينيت ولوكوموتيف موسكو من روسيا، وباشاك شهير التركي.

نظام قرعة دور الـ 16 في التشامبيونزليج

تقام القرعة بالنظام المعتاد الذي سيجعل فريق من المستوى الأول من متصدري جدول ترتيب المجموعة مع فريق من المستوى الثاني من أصحاب المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك مع مراعاة ألا يلتقي فريق من المستوى الأول مع فريق آخر من المستوى الثاني كان يتواجد معه في نفس المجموعة في مرحلة المجموعات أو فريق من نفس بلده، ومن المنتظر أن يتواجه برشلونة مع أحد الفرق الكبيرة وهم بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان .

الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر في التشامبيونزليج

بايرن ميونخ “مركز أول”، وأتلتيكو مدريد “مركز ثاني” عن المجموعة الأولى.

ريال مدريد “مركز أول”، وبوروسيا مونشينجلادباخ “مركز ثاني” عن المجموعة الثانية.

مانشستر سيتي “مركز أول”، وبورتو “مركز ثاني” عن المجموعة الثالثة.

ليفربول “مركز أول”، وأتالانتا “مركز ثاني” عن المجموعة الرابعة.

تشيلسي “مركز أول”، وإشبيلية “مركز ثاني”عن المجموعة الخامسة.

بوروسيا دورتموند “مركز أول”، ولاتسيو “مركز ثاني” عن المجموعة السادسة.

يوفنتوس “مركز أول”، وبرشلونة “مركز ثاني” عن المجموعة السابعة.

باريس سان جيرمان “مركز أول”، ولايبزيغ “مركز ثاني” عن المجموعة الثامنة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ثمن النهائي

الإثنين 14 ديسمبر 2020

القنوات الناقلة لقرعة دور الستة عشر دوري الابطال

بي أن سبورت الإخبارية HD

نتائج قرعة دور الـ16 دوري ابطال اوروبا