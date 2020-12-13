بيان جديد من مرتضى منصور للرد على لجنة إدارة الزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق خروجه بعد قليل ليرد علي بيان اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بعد قرار عزله من منصبه .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "بعد قليل بالصوت والصورة رد المستشار مرتضي منصور علي بيان اللجنة المشؤمة".

وفي وقت سابق أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه يتم التواصل مع لجنة الكرة بشأن تعديل عقود بعض اللاعبين والتجديد للبعض، مضيفا أن اللجنة قررت رسميا صرف مقدمات عقود اللاعبين في الفترة الحالية.

وأضاف إبراهيم، أن كل طلبات فريق الكرة بالنادي مجابة، موضحا أن اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولا توجد أي عقبات أمام الفريق.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.

في سياق آخر قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بالمباراة التي جرت بينهما أمس السبت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء ".

وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".

وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".

وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".