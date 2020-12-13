بيان جديد من مرتضى منصور للرد على لجنة إدارة الزمالك

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "بعد قليل بالصوت والصورة رد المستشار مرتضي منصور علي بيان اللجنة المشؤمة".
وفي وقت سابق أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه يتم التواصل مع لجنة الكرة بشأن تعديل عقود بعض اللاعبين والتجديد للبعض، مضيفا أن اللجنة قررت رسميا صرف مقدمات عقود اللاعبين في الفترة الحالية.
وأضاف إبراهيم، أن كل طلبات فريق الكرة بالنادي مجابة، موضحا أن اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولا توجد أي عقبات أمام الفريق.
وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.
في سياق آخر قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بالمباراة التي جرت بينهما أمس السبت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.
وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء ".
وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".
وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".
وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".
وأكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة جاءت النادي بناءً على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها.
وقال إنه تم تشكيل بعض اللجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء، وشدد على أن اللجنة مهمتها ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على فريق الكرة، مضيفا أنه تم فصل فريق الكرة عن الأحداث التي شهدها النادي، موضحا أنه تم توفير مقدمات عقود اللاعبين وسيتم التجديد لعدد من النجوم.
وأوضح أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية، وظهر ذلك في الفوز المبهر أمس على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وفيما يخص الموقف المالي، أضاف أن المجلس يفكر في الاستعانة بمجلس مالي لمساعدة اللجنة المؤقتة.
وأكد أن اللجنة ستكمل مهمتها بكل قوة حتى تسليم النادي، وستعمل اللجنة على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك، ووجه الشكر لجميع الجهات والأندية والجماهير التي ساندت اللجنة والنادي في الفترة الماضية.
وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء وسيكون هناك لجنة من المستشارين منهم عمر بطيشة مستشارا إعلاميا للنادي، وفوزي العريان مستشارا قانونيا للنادي، والمنظومة الإعلامية يترأسها عصام سالم، وأشرف قاسم متحدثا رسميا عن قطاع الكرة، وطارق حشيش مستشارا ماليا.
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