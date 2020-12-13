شيكابالا يرد على مرتضى منصور بشأن عبدالحليم علي.. شاهد

رد الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، على حديث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المجمد بشأن تصريحه اليوم حول عبدالحليم على مدير الكرة بقوة.

ونشر شيكابالا صورة له عبر استورى انستجرام مع عبدالحليم على، واضعا تاجا فوق رأس العندليب فى رد قوى ينفى به مزاعم مرتضى منصور بشأن قيام الفهد الاسمر بطرد العندليب من غرفة خلع ملابس اللاعبين فى لقاء الطلائع بالكأس.

وقال مرتضى منصور فى فيديو نشره اليوم قبل أن يقوم بحذفه، أن شيكابالا قام بطرد عبدالحليم على من غرفة خلع الملابس فى لقاء الطلائع الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر من نصف النهائي .