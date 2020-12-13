محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

يستعد الفرعون المصري لتحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي حيث يحل فريقه ليفربول ، ضيفًا على نظيره فولهام اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويستهدف صلاح تخطي الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري الإنجليزي بتسجيله هدفا وحيدا في شباك المنافس.

ويتساوي صلاح مع رونالدو في عدد الاهداف مسجلا 84 هدفا في 131 لقاء بينما سجلها البرتغالي في 196 مباراة. وصنع صلاح 31 هدفا في حين صنع رونالدو 45 هدفا ويتساوى الثنائي في ركلات الجزاء برصيد 11 هدفا لكل منهما. الرقم الأعلى من حيث التسجيل من ركلات ثابتة لصالح رونالدو مسجلا 11 هدفا بينما لم يسجل صلاح أي هدف من كرة ثابتة.

ويتقاسم ليفربول صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج مع توتنهام هوتسبير المتفوق بفارق الأهداف فقط، برصيد 24 نقطة لكل منهما.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تخطى بنجاح فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وحجز مقعده في دور الـ16، ليحول تركيزه التام حاليا إلى الصراع المحتدم مع توتنهام على الصدارة، حيث تتواصل المنافسة القوية بين الفريقين على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12، حيث يحل توتنهام ضيفا أيضًا على كريستال بالاس اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً.

وينتظر ليفربول هدية كريستال بالاس بقيادة مديره الفني الأسبق روي هودجسون، بإيقاف سلسلة انتصارات توتنهام خلال مباراتهما اليوم.

ومن المنتظر أن يعود كل من جوردان هيندرسون، وآندي روبرتسون، وفاينالدوم، وساديو ماني، لقيادة ليفربول في هذه المباراة، بعدما جلسوا على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام ميتلاند الدنماركي الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

كما تشير التقارير إلى اقتراب البرازيلي أليسون بيكر من حراسة عرين ليفربول، بعدما عانى من الإصابة في الفترة الماضية.