أسوان يفقد جهود عمر رضوان وعمرو ناصر أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الطبي لفريق أسوان بقيادة الدكتور محمد عبدالغفار تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر رضوان حارس الفريق خلال مواجهة الفريق أمام فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الفريق أن حارس الفريق تعرض للإصابة في العضلة الأمامية بعد تدخل مشترك من لاعب فريق إنبي وذلك خلال لقاء الجولة الأولي من منافسات الدورى المصري الممتاز ،والذى إنتهي بفوز أسوان على أنبي بهدف للاشئ.

وتحامل عمر رضوان وعلى نفسه قرر استكمال المباراة لتنتهي بفوز فريقه بهدف سجله قائد الفريق هيثم الفيل .

وصرح الدكتور محمد عبدالغفار طبيب الفريق الأسوانى بأن تشخيص حالة اللاعب عمر رضوان تمزق بالعضلة الأمامية للفخد وغدا سيتم تحديد درجة الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق ،ليخسر فريق أسوان لاعب أساسي من قوام الفريق.

ولم تتوقف خسائر أسوان عن إصابة عمر رضوان في مواجهة إنبي فقط، حيث تعرض عمرو ناصر مهاجم الفريق لجزع بالرباط الداخلي للركبة، ليؤكد طبيب الفريق غيابه أيضا عن مواجهة طلائع الجيش بالجولة الثانية بالدورى، لتضرب الإصابات صفوف الفريق الأسوانى خلال المواجهة الأولي في رحلة المنافسة بالدورى الممتاز هذا الموسم .

يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.

وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف أسامه نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .

وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: سامى الشيشيني مدير فني، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى، أحمد كمال مخطط أحمال، سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى، الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل، وليد عبد الغفار مدلكا، محمد عبد الموجود مدلكا، محمد رجب مدير إداري، مصطفى الشرقاوي ومحمود سمكة وفاروق زياد إداريين.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.