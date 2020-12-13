أسوان يفقد جهود عمر رضوان وعمرو ناصر أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الطبي لفريق أسوان بقيادة الدكتور محمد عبدالغفار تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر رضوان حارس الفريق خلال مواجهة الفريق أمام فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد طبيب الفريق أن حارس الفريق تعرض للإصابة في العضلة الأمامية بعد تدخل مشترك من لاعب فريق إنبي وذلك خلال لقاء الجولة الأولي من منافسات الدورى المصري الممتاز ،والذى إنتهي بفوز أسوان على أنبي بهدف للاشئ.
وتحامل عمر رضوان وعلى نفسه قرر استكمال المباراة لتنتهي بفوز فريقه بهدف سجله قائد الفريق هيثم الفيل .
وصرح الدكتور محمد عبدالغفار طبيب الفريق الأسوانى بأن تشخيص حالة اللاعب عمر رضوان تمزق بالعضلة الأمامية للفخد وغدا سيتم تحديد درجة الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق ،ليخسر فريق أسوان لاعب أساسي من قوام الفريق.
ولم تتوقف خسائر أسوان عن إصابة عمر رضوان في مواجهة إنبي فقط، حيث تعرض عمرو ناصر مهاجم الفريق لجزع بالرباط الداخلي للركبة، ليؤكد طبيب الفريق غيابه أيضا عن مواجهة طلائع الجيش بالجولة الثانية بالدورى، لتضرب الإصابات صفوف الفريق الأسوانى خلال المواجهة الأولي في رحلة المنافسة بالدورى الممتاز هذا الموسم .
يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.
وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف أسامه نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .
وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: سامى الشيشيني مدير فني، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى، أحمد كمال مخطط أحمال، سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى، الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل، وليد عبد الغفار مدلكا، محمد عبد الموجود مدلكا، محمد رجب مدير إداري، مصطفى الشرقاوي ومحمود سمكة وفاروق زياد إداريين.
يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.
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