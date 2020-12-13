قبل مباراة الإسماعيلي والمصري.. دقيقة حداد على روح أمين دابو

يقف لاعبو الإسماعيلى والمصرى دقيقة حداد على روح الراحل امين دابو نجم الدراويش فى عصره الذهبى والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

ويلتقى الفريقان عند الساعة الخامسة مساءًا فى ديربى مرتقب على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى أول جولات الدورى العام بنسخته الجديدة.

وأعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح الدورى الممتاز.

التشكيل شهد الظهور الأول للوافدين الجديد أرى بابل ومحمد عادل ومروان الصحراوى مع تواجد العائد فخر الدين بن يوسف

التشكيل كاملا كالتالى ..

حارس المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى

خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا

أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف

على ومقاعد البدلاء ..محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.

ووصل منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى والمصرى أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض الديربى فى إطار الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى.

الاصرار والتحفز ظهرا على وجوه لاعبى الدراويش، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى إعادة البسمة للجماهير.

والتزم لاعبو الإسماعيلى والمصرى بالاجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الاسماعيلي كالاتي:-

في حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع:-حسن علي وأحمد شوشة وعمرو موسى والعراقي

خط الوسط :- فريد شوقي واسلام عطية

أمامهم:- عمر كمال وسلطان و عنتر

ومهاجم :-أموتو