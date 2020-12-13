صبحي وحطب يجتمعان بالمتأهلين لأولمبياد طوكيو في المركز الأولمبي الأربعاء المقبل

يجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بالمركز الأولمبي بالمعادي، مع الاتحادات الرياضية الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وذلك لمناقشة ملف الاستعدادات للأولمبياد.
يحضر الاجتماع مسئولي الاتحادات واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو واللاعبين الذي لديهم فرص للتأهل للأولمبياد خلال الفترة القادمة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لجميع المنتخبات.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة كافة الخطط والأمور الخاصة بالاستعداد لأولمبياد طوكيو والخطط الطبية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد الجيد والمناسب للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هناك متابعة مستمرة لاستعدادات أبطالنا لأولمبياد طوكيو وحرص دائم على توفير الاحتياجات خلال الفترة الحالية من أجل أفضل استعداد في ظل الظروف المتاحة حاليا بسبب فيروس كورونا ومواجهته.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن هناك تواصل وتعاون ومتابعة دائمة للاعبين والاستعدادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أحل مصلحة الرياضة المصرية ومن أجل تحقيق طموحاتنا جميعا في الحصول على ميداليات في الأولمبياد.
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