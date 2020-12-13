رسميا.. دورتموند يعلن إقالة لوسيان فافر.. ويكشف عن البديل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إقالة لوسيان فافر من تدريب الفريق.

وكتب نادي بوروسيا دورتموند في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحيل لوسيان فافر عن تدريب بوروسيا دورتموند".

وأضاف بيان دورتموند : "يود النادي أن يشكر لوسيان على تفانيه ونتمنى له النجاح في مستقبله".

وتابع البيان: "تم تعيين مساعد المدرب إدين تيرزيتش مديرًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي، وسينضم إلى فريق تدريب تيرزيتش سيباستيان جيبرت وأوتو أدو".

يذكر أن فريق بوروسيا دورتموند خسر أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الألماني.