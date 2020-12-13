الدوري الإيطالي.. ذئاب روما تفترس بولونيا بخماسية في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق روما على بولونيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمهما ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف روما عن طريق أندريا بولي لاعب بولونيا " بالخطأ في مرماه " في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 11 وبيليجرني الهدف الثالث في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 24 سجل كريستيانتي لاعب روما هدفا في مرماه لتصبح النتيجة 3 - 1.

وعاد روما للتسجيل مجددا بـ إحراز الهدف الرابع عن طريق فيرتو في الدقيقة 35، قبل أن يكمل مختياريان الخماسية في الدقيقة 44.

وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي: