الدوري الإيطالي.. ذئاب روما تفترس بولونيا بخماسية في الشوط الأول.. فيديو

جاءت أهداف روما عن طريق أندريا بولي لاعب بولونيا " بالخطأ في مرماه " في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 11 وبيليجرني الهدف الثالث في الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 24 سجل كريستيانتي لاعب روما هدفا في مرماه لتصبح النتيجة 3 - 1.
وعاد روما للتسجيل مجددا بـ إحراز الهدف الرابع عن طريق فيرتو في الدقيقة 35، قبل أن يكمل مختياريان الخماسية في الدقيقة 44.
وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: لوبيز
خط الدفاع إيبانيز - كريستانتي - كومبولا.
خط الوسط: سبينازولا - فيرتو - فيلار - كارسدورب.
خط الهجوم: بيليجريني - مخيتاريان - دجيكو.
ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يحل بولونيا في المركز الـ 11 بـ 12 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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