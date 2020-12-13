توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس في الدروي الإنجليزي

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل امام فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدورى الانجليزي .

سجل هاري كين هدف فريق توتنهام في الدقيقة 23 من عمر اللقاء وتعادل كريستال بالاس في الدقيقة 81من زمن المباراة

وبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بتشكيل كالآتي:

لوريس- أورييه- ألديرفيرلد- داير- ريجيليون- هويبرج- سيسوكو- ندومبلي- بيرجوين- سون- كين.

بينما جاء تشكيل كريستال بالاس كالآتي:

جوايتا- كلاين- كوياتي- كاهيل- فان أنهلوت- شلوب- ميليفوجيفيتش- ماكارثر- إيزي- زاها- بينتيكي.

ولم يخسر توتنهام منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم، وخاض 11 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في اربعة مباريات.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول والذي سيواجه فولهام في الجولة ذاتها، ونقطتين عن تشيلسي الذي خسر أمس أمام إيفرتون 1-0.