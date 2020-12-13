محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول لـ مواجهة فولهام

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فابينيو- روبرتسون خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - جونز خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

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