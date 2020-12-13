شباب سموحه يفوز على الجيش فى بطولة الجمهورية

فاز فريق 99 لكرة القدم بنادى سموحة على طلائع الجيش بهدف نظيف، احرزه اللاعب شريف شيش فى الدقيقة 75من المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

لعب سموحه المباراة بتشكيل مكون من:

حسين تيمور، أحمد غنيم، طارق سعد، رضا رأفت، محمد أبو الحمد، علاء نبيل، رضا الحسينى، أحمد هشام، سلامه احمد ،مؤمن حمدان، محمد سليم.

وشارك خلال المباراة كل من: شريف شيش، كريم هانى، محمد عبدالقوى، مهند أحمد.

يضم الجهاز الفنى :

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، نائب رئيس القطاع الكابتن عصام أبو المكارم، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده، المدير الفني الكابتن محمد العمده، إدارى الفريق الكابتن مصطفى نبوى، مدرب الفريق الكابتن كريم رأفت، مدرب الحراس الكابتن اسامه الشاذلي، مخطط الأحمال دكتور أحمد سمير ، اخصائى الفريق الكابتن محمد أمام.

يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.