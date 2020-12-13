روما يضرب بولونيا بخماسية وأتلانتا يعبر فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما الفوز على منافسه بولونيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب ريناتو دال آرا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف فريق روما عن طريق كلا من اندريا بولى "هدف في مرماه" في الدقيقة الخامسة وادين دجيكو ولورينزو بيليجريني وفيرتو وهنريك مخيتريان بينما سجل هدف فريق بولونيا الوحيد بريان كريستانتي لاعب روما هدف في مرماه.

وحقق فريق نابولي الفوز على سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف. سجل لنابولي هيرفينج لوزانو و اندريا بيتانيا فيما سجل هدف فريق سامبدوريا جاكوب جاتكتو. وحقق أتلانتا الفوز علي فيورنتينا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وتقام بعد قليل مباراة يوفنتوس يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب "مارانسي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا كمتصدر عن المجموعة السابعة.

في المقابل يتسلح جنوى بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان فريق يوفنتوس فاز على تورينو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تعادل جنوى مع فيورنتينا بهدف لكل منها.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهيرن خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.