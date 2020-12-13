زمالك 99 يهزم المصري بثلاثية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 99، على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة الثالثة التي أقيمت على ملاعب النادي، ضمن المجموعة الثانية ببطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز أهداف الزمالك في المباراة إيهاب يوسف وإسلام عصام وحسن علي.
ويقود الفريق فنيًا محمد مصطفي ممس، ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفى، وعلي يحيي مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير إداري للفريق، ومحمد حسين علاج طبيعي.
وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على متابعة المباراة من الملعب.
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