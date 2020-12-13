أحمد عيد عبد الملك يطالب الجمهور بالدعاء لـ عائشة أيمن حفني .. صورة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرض "عائشة" ابنة ايمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.

ونشر أحمد عيد عبد الملك صورة له عبر حسابه علي موقع انستجرام بصحبة أيمن حفني وعلق قائلًا "ادعو لعائشة ايمن حفني".

وهاجم مؤخرا محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب ايمن حفني ووصفه بـ "غير المُلتزم"، قائلا: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم .. كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب غير الملتزم سبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.